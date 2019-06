Steun EU-regeringsleiders in zaak MH17

De regeringsleiders van de 28 EU-landen zullen donderdag op hun top in Brussel opnieuw steun uitspreken voor de aanpak van het internationale Joint Investigation Team (JIT) in de zaak over het neerhalen van vlucht MH17. Zij riepen Moskou de afgelopen jaren al herhaaldelijk op volledig mee te werken aan het onderzoek en de berechting van de verantwoordelijken.

Op verzoek van Nederland wordt in de conclusies van de top aandacht besteed aan de fatale vlucht, mede omdat het op 17 juli vijf jaar geleden is dat het vliegtuig werd neergehaald boven Oekraïne. Mogelijk wordt in de tekst nog apart verwezen naar het besluit van woensdag om vier verdachten te vervolgen.

De regeringsleiders toonden zich in het verleden altijd solidair met Nederland en de andere landen in het JIT. Zo gaven de 28 lidstaten vorig jaar hun ,,zeer nadrukkelijke steun” voor het Nederlandse besluit om Rusland aansprakelijk te stellen. Steunbetuigingen zijn volgens de regering erg behulpzaam bij het verhogen van de druk op Moskou om mee te werken. Het Kremlin blijft ontkennen dat het betrokken was bij het neerhalen van het vliegtuig.