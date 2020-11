Sterretjes mogen nog met oud en nieuw, net als carbidschieten

Klein vuurwerk dat het hele jaar door verkocht mag worden, bijvoorbeeld sterretjes, knalerwtjes en trektouwtjes, valt niet onder het tijdelijke vuurwerkverbod waar het kabinet naar verwachting nog deze week mee komt. Dat geldt ook voor carbidschieten, een traditie die vooral in de noordelijke en oostelijke provincies populair is, melden Haagse bronnen.

Het kabinet wil vuurwerk tijdens de komende jaarwisseling verbieden om de hulpdiensten te ontlasten. Jaarlijks melden zich honderden mensen op de spoedeisende hulp of huisartsenpost met verwondingen die zij hebben opgelopen door vuurwerkongelukken. Die extra toeloop kan de toch al overbelaste zorg er in coronatijd niet bij hebben.

De veiligheidsregio’s IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland meldden eerder al dat carbidschieten daar gewoon mag rond de jaarwisseling. De traditie met de hard knallende melkbussen valt niet onder de landelijke vuurwerkregels. Gemeenten kunnen daardoor zelf bepalen of het wordt toegestaan.

Een definitief besluit over een vuurwerkverbod is nog niet genomen. Eerst moet er overeenstemming zijn over de hoogte van de compensatie voor verkopers. Naar verwachting hakt het kabinet vrijdag tijdens de wekelijkse ministerraad de knoop door over het verbod. De uitwerking van de compensatieregeling komt later.