„Sterkere positie luchtvaartpersoneel nodig”

Nederland gaat zich met vijf andere Europese landen inzetten voor een eerlijke behandeling van werknemers van alle luchtvaartmaatschappijen. Afgelopen week nog staakten piloten van Ryanair voor betere arbeidsvoorwaarden. Daardoor vielen ook in Eindhoven vluchten uit.

In Nederland gevestigde luchtvaartmaatschappijen moeten aan regels voldoen die medewerkers beschermen. „Dat zou ook zo moeten zijn voor Nederlands vliegpersoneel dat voor buitenlandse budgetmaatschappijen werkt”, vindt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur). „Maar in de praktijk blijken deze werkgevers regelmatig de randen van de wet op te zoeken.”

Samen met Duitsland, Frankrijk, België, Luxemburg en Denemarken gaat Nederland kijken welke aanknopingspunten bestaande Europese concurrentieregels bieden om de positie van werknemers in de luchtvaart te versterken. Ook de Europese Commissie wordt daarbij betrokken.

„Het is goed dat we nu een alliantie hebben van zes gelijkgestemde landen die hun handtekening zetten onder eerlijke arbeidsomstandigheden”, aldus Van Nieuwenhuizen. Zij is deze week in Wenen voor een Europese luchtvaarttop en zal daar in een toespraak eveneens aandacht vragen voor eerlijke arbeidsvoorwaarden.