Sterke band Turkse Nederlanders met Nederland

Turkse Nederlanders voelen zich duidelijk verbonden met Nederland. Maar ze koesteren ook hun band met Turkije en hun Turkse achtergrond, blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Aanleiding voor het onderzoek waren spanningen die ontstonden door uitgesproken reacties van Turkse Nederlanders op de mislukte coup in 2016 in Turkije en een Turks referendum over machtsuitbreiding van president Recep Tayyip Erdogan een jaar later.

Minister Koolmees onderstreept dat meerdere bindingen elkaar niet in de weg hoeven te zitten. Turkse Nederlanders maken onderdeel uit van de Nederlandse samenleving, „en dat is ook hoe ze het zelf zien.” De bewindsman vindt het begrijpelijk dat er tegelijkertijd sprake is van binding met de Turkse identiteit.

Turkse Nederlanders benadrukken dat hun band met Nederland negatief wordt beïnvloed door discriminatie. Sommigen voelen zich hier minder thuis door racisme en haat tegen de islam.