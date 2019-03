Stemmen Flevoland worden herteld

De uitgebrachte stemmen bij de Statenverkiezingen van vorige week in Flevoland worden opnieuw geteld. Een meerderheid van de Provinciale Staten van Flevoland heeft hiertoe woensdag besloten.

De CDA-fractie diende het verzoek voor de hertelling in bij de commissaris van de Koning, Leen Verbeek. Dit betekent dat de installatie van de nieuwe Statenleden donderdag niet doorgaat. Wanneer de stemmen opnieuw worden geteld, is nog onbekend.

In alle andere provincies legden de gekozenen donderdag wél de eed of de belofte af. Op 27 mei kiezen zij de leden van de Senaat.

Hoe de Eerste Kamer er precies uit komt te zien, blijft voorlopig in nevelen gehuld. Dat hangt voor een deel af van allianties die partijen onderling aangaan in een poging om één van de acht restzetels naar zich toe te halen.

Interessant in dit spel is de positie van de Partij voor het Noorden. Die heeft in de Staten van Groningen twee zetels. Voorheen stemde deze partij bij de Senaatsverkiezing op de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF), een samenwerkingsverband van regionale partijen, die nu bij elkaar één zetel in de Eerste Kamer hebben.

In januari stapte de Partij voor het Noorden boos uit die alliantie. De OSF had in de Eerste Kamer namelijk voor de Mijnbouwwet gestemd, die onder meer over gaswinning in Groningen gaat.

Die breuk komt de OSF misschien duur te staan. Zonder de stemmen van de Partij voor het Noorden zou deze fractie wellicht uit de Eerste Kamer kunnen verdwijnen. Op steun van de Partij voor het Noorden hoeft de OSF voorlopig niet te rekenen. Partijvoorzitter Mariska Sloot: „We hebben niet voor niets met ze gebroken. Een partij die voor 98 procent meestemt met de overheid, is net zo gevestigd als de rest.”

Wie de stemmen wel krijgt, weet de partij nog niet. Sloot: „Wij zijn de enige echt onafhankelijke partij in heel Nederland”.