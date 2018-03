Stemlokaal Heerhugowaard sluit om zatte jeugd

Een stembureau in Heerhugowaard is gesloten omdat beschonken jongeren de medewerkers lastigvielen. De medewerkers voelden zich niet meer op hun gemak, laat de gemeente weten.

Het stemlokaal was ingericht in een keet op het treinstation van de Noord-Hollandse plaats. Jongeren hadden zich daar verzameld om naar de feestelijkheden van het zogeheten Paasvee te gaan. „Ze hadden een slok op en gedroegen zich baldadig in en om het stembureau”, aldus de gemeente. Bij het aanbreken van de avond werd de sfeer zo onaangenaam dat de medewerkers in overleg met de gemeente besloten de deuren te sluiten.

Kiezers die hun stem willen uitbrengen moeten nu uitwijken naar een van de andere stemlokalen. Daarvan zijn er volgens de gemeente genoeg. „We zijn niet bang voor een lagere opkomst.”