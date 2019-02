Stemhulp meest gericht op duurzaamheid

Van alle thema’s die in de stemhulpen voor de Provinciale Statenverkiezingen aan bod komen, springt duurzaamheid eruit. Ook zijn er vragen over democratie en –soms opvallende– provinciale onderwerpen.

Steeds meer stemhulpen duiken op in aanloop naar 20 maart, de dag van de Statenverkiezingen.

StemWijzer, de meestgebruikte online kieshulp, is beschikbaar in zeven provincies. Kieskompas, een andere stemhulp, is binnenkort in zes provincies te raadplegen. Verder komen MijnStem en Kieswijzer in de komende weken ieder met een variant voor alle twaalf provincies.

Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel behoren tot de provincies waarvoor de StemWijzer beschikbaar is. In al deze provincies is duurzaamheid het vaakst terugkerende thema. Hierbij valt te denken aan vragen over het aantal windmolens, zonnepanelen in weilanden en een duurzaamheidssubsidie voor burgers die van het gas af willen.

Verder komen in alle stemhulpen ‘klassieke’ provinciale thema’s als bouwen, wegen, ov, natuur en opcenten aan de orde.

Opvallend is dat alledrie de vragenlijsten aandacht besteden aan provinciale democratie, bijvoorbeeld door middel van referenda en burgerraden. Dat dit onderwerp is meegenomen, komt wellicht door de verkiezingsdeelname van de nieuwe democratiepartij Code Oranje, hoewel die in Overijssel niet meedoet.

Daarnaast zijn er in iedere kieshulp ook unieke vragen. Zo wordt de zoekende kiezer in Overijssel gevraagd naar zijn mening over gaswinning. In Gelderland staan monumenten voor historische personen die misdaden tegen de menselijkheid hebben gepleegd ter discussie. En in Zuid-Holland mag de kiezer zijn hoofd breken over de vraag of er een kerncentrale in de provincie moet komen.

ProDemos, het instituut achter de StemWijzer, zegt de stellingen voor de stemhulp te baseren op een gesprek met alle deelnemende politieke partijen en hun verkiezingsprogramma’s. In het gesprek laten de partijen weten wat voor hen de belangrijkste onderwerpen zijn.

Oneens

ProDemos kiest voor stellingen waarover partijen het oneens zijn; onderwerpen waar ze het juist wel over eens zijn, worden vermeden in de StemWijzer. Zo kan het dus gebeuren dat belangrijke provinciale thema’s niet altijd terug te vinden zijn in een online stemhulp.

Voor partijen én voor kiezers is het belangrijk dat er voor alle partijen stellingen in de kieshulp zitten waar ze zich écht op onderscheiden. Of een bepaalde stelling in de vragenlijst is opgenomen, beïnvloedt dus de uitslag.

Bepaalde landelijke thema’s komen echter maar in een paar stemhulpen terug. Voorbeelden hiervan zijn vragen over de omvang van veestapels, lhbti-emancipatie en financiering van voorzieningen voor statushouders.