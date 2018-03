Stef Blok keert tóch terug naar Den Haag

Na een jaar of twintig in de Tweede Kamer en het kabinet was het tijd voor wat anders. Exit Binnenhof. Dat was de stellige boodschap waarmee VVD’er Stef Blok vorig jaar afzwaaide. En toch. Premier Mark Rutte deed een beroep op hem en nu keert Blok terug, dit keer op het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De terugkeer is opmerkelijk, juist omdat Blok bij zijn vertrek stellig was. Ook als zijn partij opnieuw een beroep op hem zou doen, zou het antwoord ‘nee’ blijven. Blok vervangt Halbe Zijlstra, die vorige maand aftrad omdat hij had gelogen over een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin.

Ervaring met de portefeuille buitenland heeft hij niet, maar in het vorige kabinet was Blok wel een van de stabielste en minst besproken bewindspersonen. Het eerste ministerie dat hij leidde, voor Wonen en Rijksdienst, bestaat inmiddels niet meer. „Ik ben de eerste VVD’er die een heel ministerie heeft doen verdwijnen!”, grapte hij in oktober in een interview met het Financieele Dagblad.

Zijn beperkte portefeuille aan het einde van Rutte II maakte van hem een uitstekende kandidaat om de gevallen minister Ard van der Steur te vervangen op het ministerie van Veiligheid en Justitie (nu Justitie en Veiligheid). Na jaren van ophef en afgetreden bewindspersonen op dat departement - twee ministers en een staatssecretaris van VVD-huize moesten er het veld ruimen - kwam het onder Blok in rustiger vaarwater terecht.

Blok wordt in één klap een van de meest politiek ervaren bewindspersonen van het kabinet. In 1998 trad hij al toe tot het parlement en als Kamerlid voerde hij onder meer het woord over economische zaken, sociale zaken en financiën. Hij sloot zijn tijd in de Kamer af als voorzitter van de VVD-fractie, die hij van 2010 tot 2012 leidde.