Station Brussel vrijgegeven na bommelding

Het treinstation van Brussel-Noord is weer vrijgegeven nadat het was ontruimd vanwege een bommelding. Het bleek loos alarm. De treinen tussen Brussel-Noord en Brussel-Zuid rijden weer en stoppen ook op Noord, evenals de bussen. Alle autotunnels zijn heropend.

Tussen ongeveer 14.00 en 16.00 uur zorgde de bommelding voor hinder in de stad, niet alleen in het treinverkeer. De autotunnels in het centrum moesten vanwege de evacuatie op Noord worden gesloten omdat de controlekamer van het tunnelnet zich er bevindt. Door de sluiting ontstond een verkeerschaos.

Volgens Infrabel, de infrastructuurbeheerder in Belgiƫ, moeten treinreizigers nog rekening houden met zware vertragingen als gevolg van het incident.