Staking in gevangenis na verwonding cipiers

In de gevangenis van het Waalse Itter zijn de cipiers in staking gegaan nadat woensdag tien van hen gewond raakten door toedoen van twee gedetineerden. Het was de tweede keer deze week dat gevangenen hun bewakers aanvielen. Er is overleg gepland met de directie over de veiligheid van de cipiers.

De emoties zijn hoog opgelopen in de gevangenis. Begin deze week gingen de cipiers ook al in staking na een geval van zware agressie, maar dinsdagmiddag hervatten ze het werk. Na het nieuwe geval van agressie willen de bewakers 24 uur het werk neerleggen. De vakbond heeft het over een „emotionele staking”.

Volgens de vakbond zal het personeel „gegarandeerde maatregelen vragen om een oplossing te bieden aan het grote personeelstekort in de gevangenis en om de veiligheid in de instelling te kunnen garanderen”.