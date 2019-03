Staking bij Belgisch persbureau

Medewerkers van het Belgische persbureau Belga hebben het werk woensdagmiddag spontaan neergelegd vanwege het ontslag van enkele journalisten. Door de werkonderbreking ligt de nieuwsproductie stil tot donderdag 06.00 uur, meldt het agentschap.

De directie had de ontslagen ’s ochtends aangekondigd in de ondernemingsraad. „Dat kwam totaal onverwachts”, zegt Mieke van der Helst, een economieredacteur die daarbij aanwezig was. Twee journalisten worden per direct ontslagen en een wordt niet vervangen, aldus Van der Helst.

De drie maakten deel uit van de groep van vijftig journalisten die binnenlands, buitenlands en economisch nieuws verslaan. De helft van hen is Nederlandstalig en de andere helft schrijft in het Frans. „De actualiteit 24 uur per dag brengen met 25 mensen per taal is bijna niet te doen”, zegt Van der Helst.

Directeur Patrick Lacroix was niet direct bereikbaar voor commentaar.