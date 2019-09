Staatssecretaris zat tijdens hittegolf met voeten in teiltje water

Hoe brachten bewindslieden van het kabinet-Rutte III deze zomer hun vakantie door? En wat deed de vakantieperiode met de oppositie-partijen in de Tweede Kamer?

Politici zijn net gewone mensen. Dus gaan ze in de zomer op vakantie. Vooral kamperen doen ze graag. Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs gaat al zo’n dertig jaar met een vouwwagen op pad. En dat deed hij ook dit keer. Minister Koolmees van Sociale Zaken kampeerde ook, maar hij hoefde niet zelf de tent op te zetten. Dat had de campingeigenaar al voor hem en zijn gezin gedaan.

Minister Bijleveld van Defensie rustte ook uit in een tent. Ze had een opblaastent, zo liet ze aan De Telegraaf weten. Ook minister Dekker voor rechtsbescherming was met zijn tent op pad. Opvallend veel bewindslieden bezochten in de afgelopen weken Frankrijk.

Waar premier Rutte zijn vakantie doorbracht, is niet bekend. Wel bezocht hij Lowlands, een driedaags muziekfestival in Biddinghuizen. Hij kwam niet alleen voor de muziek; hij gaf ook een interview.

De kersverse staatssecretaris voor Justitie en Veiligheid, Broekers-Knol, bleef thuis, zo vertelde ze aan de krant van wakker Nederland. En dat vond ze wel prettig met die warmte. Hoe ze de hittegolf is doorgekomen? „Met mijn voeten in een teiltje water.”

Rustig

Het kabinet beleefde een rustige zomer. Vorig jaar was er veel gedoe over de afschaffing van de dividendbelasting. Naar verluidt breekt het kabinet zich nu vooral het hoofd over het Programma Aanpak Stikstof. Volgens de rechter voldoet de Nederlandse wetgeving rond natuurbescherming niet aan Europese richtlijnen.

Er was in het reces vooral veel gedoe bij oppositiepartijen. SGP’ers rolden over de straat vanwege geruzie bij de aan de partij gelieerde stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa. Ongekend, zo’n affaire bij de oudste en meest gezagsgetrouwe partij van Nederland.

De Partij voor de Dieren verloor een zetel in de Tweede Kamer omdat Femke Merel van Kooten uit de fractie stapte. Ze gaat als eenmansfractie door.

Hoogtepunt –of dieptepunt– was natuurlijk het gedoe bij Forum voor Democratie. Partijleider Baudet zette medeoprichter en senator Otten uit de partij. Otten was het daar niet mee eens en besloot een nieuwe partij op te richten. En hij klaagde Baudet aan voor smaad en laster.

