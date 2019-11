Staatssecretaris: veel fout gegaan bij fiscus

Menno Snel, die als staatssecretaris verantwoordelijk is voor de Belastingdienst, zegt dat er bij de fraudeaanpak van kinderopvangtoeslag „veel niet goed is gegaan”. Hij schrijft op korte termijn een brief aan de gedupeerde ouders.

„Er is nu een gedegen advies van de commissie”, schrijft Snel op Twitter over de commissie onder leiding van oud-minister Piet Hein Donner. Die oordeelde donderdag dat de Belastingdienst te streng optrad in een kinderopvangtoeslagzaak waarbij honderden ouders betrokken waren. Zij moeten gecompenseerd worden.

Vrijdag zal Snel met maatregelen komen en de Tweede Kamer hierover informeren. „De betrokken ouders stuur ik dan een brief”, aldus de bewindsman.