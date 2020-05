Staatssecretaris Van Ark wordt minister voor Medische Zorg

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken gaat Martin van Rijn opvolgen als minister voor Medische Zorg en Sport. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving in De Telegraaf.

PvdA’er Van Rijn stopt per 9 juli. Hij verving op persoonlijke titel tijdelijk Bruno Bruins die toen nog verantwoordelijk was voor de corona-aanpak van het kabinet. Bruins was overwerkt en werd onwel in de Tweede Kamer. Een dag later, op 19 maart, trad hij af.

Vier dagen later werd Van Rijn beëdigd als minister naast Hugo de Jonge, die de coördinerend coronaminister werd. Van Rijn hield zich voornamelijk bezig met de aankoop van medische mondkapjes, waar toen wereldwijd een tekort aan was. Totdat het kabinet een beroep op hem deed, was hij bestuursvoorzitter van de drie ziekenhuizen van de Reinier Haga Groep.

Van Rijn blijft tot 9 juli, iets langer dan de drie maanden die eerst waren afgesproken. Volgens coalitiebronnen mocht Van Rijn nog langer blijven. De PvdA was trots op de hulp van haar partijgenoot maar PvdA-leider Lodewijk Asscher gaf eerder donderdag aan dat het nu wel genoeg was.

De 45-jarige Van Ark is sinds 2017 staatssecretaris en zat daarvoor, sinds 2010, voor de VVD in de Tweede Kamer. Voor die partij is ze al jaren actief. Ze staat bekend als trouwe VVD’er. Eind 2012 werd ze vice-voorzitter van de liberale fractie, onder fractieleider Halbe Zijlstra. Voor die tijd was zij wethouder in Zuidplas en Nieuwerkerk aan den IJssel. Ze studeerde bestuurskunde in Rotterdam.

Het is nog niet bekend wie Van Ark op Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat opvolgen.