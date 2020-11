Staatssecretaris: snijden in dienstregeling voorkomt lege treinen

Door het komende halfjaar te snijden in de dienstregelingen voorkomt het openbaar vervoer dat treinen, bussen en trams onnodig leeg rondrijden, met een hoop extra kosten tot gevolg. Dat zegt verantwoordelijk staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur).

De branchevereniging van ov-bedrijven (OV-NL) zegt dat er in de eerste helft van 2021 zo’n 10 procent minder capaciteit zal zijn. Bedrijven moeten op die manier kosten besparen omdat zij niet alle schade die zij lijden door de coronamaatregelen vergoed krijgen van de overheid.

Het kabinet zorgt er volgens Van Veldhoven voor „dat het openbaar vervoer overal in Nederland beschikbaar blijft voor al die mensen die ervan afhankelijk zijn”. Maar zij wijst erop dat daar „een hele grote kostenplaat” aan hangt. Dit jaar ging het om een bedrag van 1,5 miljard euro.

Daarom wordt volgens de staatssecretaris gekeken waar het efficiënter kan. „Bijvoorbeeld net iets minder treinen, bussen en trams in de spits, omdat er toch ook minder reizigers zijn. Zo besparen we dan wat kosten.” Van Veldhoven benadrukt dat bedrijven nu al een tandje bij kunnen schakelen waar dat nodig is.