Staatssecretaris Snel wil apart loket voor gedupeerden kinderopvangtoeslagen

Staatssecretaris Snel van Financiën gaat een nieuw loket en een apart telefoonnummer openen voor mensen die gedupeerd raakten door het rigoureuze beleid van de Belastingdienst rond kinderopvangtoeslagen.

De D66’er volgt daarmee een oproep van de Tweede Kamer, die hier woensdag, in een ruim negen uur durend, emotioneel beladen debat, om vroeg. Aanleiding voor het debat was het onlangs gepubliceerde rapport van de commissie-Donner. Die stelt vast dat in de achterliggende jaren mogelijk duizenden ouders door de fiscus onterecht als fraudeurs zijn bestempeld omdat zij verkeerde informatie zouden hebben aangeleverd met betrekking tot kinderopvangtoeslagen. Hoewel dit in veel gevallen niet waar was, werden hun toeslagen abrupt stopgezet en vorderde de Belastingdienst soms tienduizenden euro’s terug.

Op de publieke tribune waren gedurende het gehele debat gedupeerde burgers aanwezig, die hun emoties regelmatig niet de baas konden. Een man die door beveiligingsbeambten de tribune af werd geleid, vertelde de Kamerleden Omtzigt (CDA) en Van Nispen (SP) dat het ongrijpbare optreden van de fiscus hem de achterliggende jaren al 75.000 euro had gekost, plus zijn baan en zijn huwelijk.

Toen Snel tijdens het debat zei dat getroffenen zich kunnen melden via de Belastingtelefoon, barstte op de tribune hoongelach los vanwege de slechte bereikbaarheid van deze telefoonlijn. Later zegde de staatssecretaris toe voor gedupeerden een apart telefoonnummer te zullen openen. Hij hoopt dat voor 1 januari geregeld te hebben.

Ook gaat hij twee specialisten aanwijzen die de cultuur bij de fiscus moeten verbeteren en wil hij snel werk maken van een aanpassing van het toeslagensysteem.Verder volgt hij de aanbeveling van de commissie-Donner om de slachtoffers van het jarenlang gevoerde beleid ruimhartig te compenseren. Gedupeerden krijgen die compensatie waarschijnlijk al voor Kerst, aldus Snel.

Deze toezeggingen verhinderden niet dat een door de SP ingediende motie van wantrouwen in stemming werd gebracht. Die kreeg de steun van 46 Kamerleden; 85 stemden tegen.

Tot de voorstemmers behoorden behalve de SP ook de PVV, de PvdA, FVD, 50PLUS, DENK en Van Kooten-Arissen. De SGP schaarde zich pas in het kamp van de tegenstemmers nadat Snel nadrukkelijk had toegegeven dat het informeren van de Kamer beter moet.

Ongelezen

Te lang liet hij cruciale „evaluaties van fraudezaken” ongelezen op zijn bureau liggen en deelde hij die niet met de volksvertegenwoordiging, oordeelden behalve de SGP ook alle andere fracties. Ook Van Haga en GroenLinks steunden de motie van wantrouwen niet.

Zelf opstappen heeft de bewindsman niet serieus overwogen, vertelde hij na afloop van het Kamerdebat. Vooralsnog denkt hij dat hij „onderdeel van de oplossing” kan zijn. „De menselijke maat moet terug bij de Belastingdienst”, stelde de staatssecretaris.