Staatssecretaris Snel: Belastingdienst handelde onrechtmatig

De Belastingdienst handelde onrechtmatig toen het in 2014 de kinderopvangtoeslag van honderen ouders heeft stopgezet.

Dat erkende staatssecretaris Menno Snel (Financiën) donderdag, na lang aandringen, in een debat met de Tweede Kamer over de kwestie. Snel noemde de zaak eerder nog „onbehoorlijk”, maar daar nam de Kamer geen genoegen mee. Uiteindelijk erkende hij dat het onrechtmatig was.

De staatssecretaris kon niet anders dan toezeggen dat alle ouders een schadevergoeding zullen ontvangen; alle partijen in de Kamer drongen daarop aan. Tot grote onvrede van een aantal politici wil Snel echter wel een advies van een ingestelde commissie afwachten, dat naar verwachting in het najaar verschijnt. „Als zoiets binnen een commercieel bedrijf gebeurt, is het binnen twee maanden opgelost”, dacht Edgar Mulder (PVV). „Dit duurt allemaal veel te lang.”

Een heikel punt in het Kamerdebat was de omgang van de fiscus met de ambtenaar die de zaak aan het licht bracht. Deze persoon zou op non-actief gesteld zijn. De Kamerleden Pieter Omtzigt (CDA) en Renkse Leijten (SP) waren hier woedend over en eisten dat Snel dit besluit zou terugdraaien. De staatssecretaris deed uiteindelijk de toezegging dat de ambtenaar rehabilitatie kan verwachten.

De fiscus zette vijf jaar geleden de kinderopvangtoeslag van honderden ouders stop. Op basis van welke gronden dit is gedaan, blijft nog steeds onduidelijk. Het zou alleen gaan om ouders met een buitenlandse afkomst, wist dagblad Trouw al eerder te melden.

De Autoriteit Persoonsgegevens onderzoekt of die afkomst een rol heeft gespeeld bij het stopzetten van de kinderopvangtoeslag. De gedupeerde ouders, waarvan een deel donderdag bij het Kamerdebat aanwezig was, ontvangen nog steeds geen toeslag. Dit bracht sommigen in grote financiële problemen, met echtscheidingen en depressies tot gevolg.