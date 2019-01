Staatssecretaris snapt onrust over Uber

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) snapt dat mensen bezorgd zijn over chauffeurs die werken via de taxi-app Uber, na een recente reeks ongevallen met dodelijke afloop. Ze wil echter vooralsnog geen concrete stappen nemen. „We gaan eerst heel goed uitzoeken wat er precies aan de hand is, samen met de gemeente Amsterdam”, aldus van Veldhoven.

Veilig Verkeer Nederland trok vrijdag aan de bel, „Het is heel triest, die ongelukken”, aldus Van Veldhoven. „Veiligheid moet voorop staan. Als er bij Uber specifieke zaken zijn waardoor het minder veilig is, moeten we daar wat aan doen.”

De afgelopen twee maanden kwamen bij ongelukken met Uber-chauffeurs vier mensen om het leven.