Staatssecretaris: overheid ging grens over

„De overheid heeft hier een grens opgezocht en is daaroverheen gegaan.” Met die woorden ging staatssecretaris Menno Snel opnieuw door het stof vanwege het handelen van zijn Belastingdienst in de kinderopvangtoeslagaffaire.

Snel staat woensdag tegenover een felle en geëmotioneerde Tweede Kamer, die helderheid wil over het handelen van de fiscus in fraudeonderzoeken, waardoor gedupeerden vaak in ernstige financiële problemen kwamen.

„U is iets aangedaan”, zegt Snel tegen de gedupeerde ouders die het debat op de publieke tribune volgen. Hij ging in de pauze van het debat al in gesprek met een aantal ouders. Daaruit blijkt dat „voor u het belangrijkste is dat er erkenning komt”.

De bewindsman geeft aan dat er „terecht een aantal zeer kritische vragen zijn gesteld” door de Kamer. Het is nooit zijn bedoeling geweest de Kamer „van het kastje naar de muur te sturen of verkeerd te informeren”. Dat het soms lang duurde, lag vooral aan het feit dat Snel alles zorgvuldig wilde checken. „Ik heb daar uw geduld op de proef gesteld, dat spijt mij.”

Het Nederlandse toeslagensysteem kan sneller op de schop, zegt Snel. Hij gaf al eerder opdracht om het stelsel te laten onderzoeken, maar wil daar meer vaart achter zetten. „Het systeem moet worden aangepast, en we hoeven daarvoor niet te wachten totdat we daar alles over weten.”