Staatssecretaris: nood aan de man op Lesbos

Op het Griekse eiland Lesbos heerst een noodsituatie nu de instroom van migranten weer "enorm toeneemt", zegt staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Migratie). Ze heeft de Grieken op bezoek op Lesbos extra hulp aangeboden.

Ook al doen hulporganisaties ter plaatse "ongelooflijk goed werk", de toestand op Lesbos is "triest", constateert Broekers. "Er komen veel meer mensen aan dan ze hier aankunnen."

Nederland gaat daarom helpen met onder meer ICT, inkoop en planning. "Daar zijn wij goed in. En we moeten niet het werk van de Grieken zelf overnemen." Er moet overduidelijk nog veel meer gebeuren, maar "iedere hulp is zinvol". Al zijn Griekenland, de migranten en de rest van Europa uiteindelijk slechts gebaat bij een "structurele Europese oplossing" voor het opvangen en terugsturen van migranten, onderstreept Broekers nog maar eens.

Griekenland moet nog veel verbeteren, heeft de staatssecretaris de Grieken voorgehouden. Ze heeft wel vertrouwen in de nieuwe regering, die het Griekse asielsysteem op de schop neemt. "Ze zijn echt hard bezig en maken goede stappen."