Staatssecretaris: meer afvalscheiden op station

Op treinstations moet meer afval worden gescheiden. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) gaat hierover in gesprek met de NS. Dat zei ze in de Tweede Kamer op vragen van Carla Dik-Faber van de ChristenUnie.

Op dit moment is op stations naast restafval alleen een aparte bak voor papier. „Op stations moeten we net zo recyclen als thuis”, verklaarde Dik-Faber. Ze wil dat ook plastic apart wordt ingezameld op stations. Van Veldhoven ziet geen reden om dit niet te doen en gaat met NS overleggen.