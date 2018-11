Staatssecretaris: maximale uit spoor halen

„Waar het mij om gaat is dat we het zoveel mogelijk uit het spoor halen dat er nu ligt.” Dat zegt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) in reactie op het plan van spoorbeheerder Pro Rail en andere partijen om de reizigersgroei de komende jaren op te vangen.

Volgens een gezamenlijke toekomstverkenning moet het spoorboekloos rijden nog sneller gaan. Nu is dat nog een trein elke tien minuten. Dat moet elke 7,5 minuten kunnen worden. Ook wordt er gepleit voor de terugkeer van de sneltrein die het gat tussen intercity en sprinter moet opvullen.

Berekeningen wijzen op een reizigersgroei van 40 procent de komende tien jaar. „De economie groeit. Er gaan heel veel meer reizigers bijkomen”, aldus Van Veldhoven. Het kabinet stopt al 10 miljard euro in een project om op drukke trajecten treinen elke 10 minuten te laten rijden. „Als we daar elke 7,5 minuut of misschien zelfs wel een keer elke 5 minuten van kunnen maken, dan moeten we dat zeker doen.”