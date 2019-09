Staatssecretaris: hulp aan daklozen moet beter

De hulp voor daklozen schiet tekort, erkent verantwoordelijk staatssecretaris Paul Blokhuis. Hij komt daarom in het najaar met plannen om meer daklozen plaatsen aan te bieden waar ze onder begeleiding kunnen wonen en een nieuw leven kunnen opbouwen.

Het aantal daklozen is de afgelopen jaren „schrikbarend” toegenomen, schrijft Blokhuis aan de Tweede Kamer. Het Centraal Bureau voor de Statistiek constateerde in tien jaar tijd een verdubbeling. Onder die nieuwe daklozen zijn veel jongeren en mensen met een migratieachtergrond. De stijging is volgens de staatssecretaris „onacceptabel”.

Er zijn vooral meer plekken nodig waar daklozen begeleid kunnen wonen, maakt Blokhuis op uit gesprekken met wethouders en andere betrokkenen. Samen met de gemeenten, en waar mogelijk met hulp van bijvoorbeeld het bedrijfsleven, werkt hij een plan uit dat hij later dit jaar aan de Tweede Kamer voorlegt.

Blokhuis reageerde geschrokken toen de CBS-cijfers vorige maand naar buiten kwamen, wat hem op verwijten van hulpverleners kwam te staan. De staatssecretaris veinsde volgens hen dat hij door het slechte nieuws werd verrast, terwijl hij dat kon zien aankomen.