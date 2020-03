Staatssecretaris: alleen hulp aan Grieken bij opvang migranten

Het kabinet geeft extra hulp aan Griekenland voor de opvang van migranten en vluchtelingen, maar er worden geen alleenstaande minderjarige kinderen naar Nederland gehaald. „Nederland doet niet mee aan ad-hocoplossingen”, zei staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) in de Kamer.

Een deel van de Kamer en een aantal steden willen dat Nederland minderjarige vluchtelingen opneemt die zonder familie vastzitten in kampen op Griekse eilanden. Vijf EU-lidstaten zijn bereid om 2500 van deze meest kwetsbare kinderen op te nemen. Broekers-Knol wil wel pleiten in Brussel om deze kinderen naar het Griekse vasteland over te plaatsen.

Volgens de staatssecretaris heeft Nederland recent twee vrachtwagens met 71 generatoren, 4300 kussens, 6 tenten en 1900 nooddekens aan Griekenland geleverd. Ook gaan zes Nederlanders helpen bij de grenscontroles en de opvang van migranten en vluchtelingen op de eilanden. Verder wordt nog gekeken naar de inzet van een marineschip.

Farid Azarkan (Denk) vindt dat het kabinet „de kinderen in de kou laat staan” en SP’er Jasper van Dijk noemt het beleid „beschamend”. Regeringspartijen ChristenUnie en D66 willen wel kinderen opnemen, maar wijzen erop dat daarvoor geen steun in de Kamer is. „Het zou een mooi gebaar zijn”, aldus Joël Voordewind (ChristenUnie).

Broekers-Knol vindt de situatie voor de kinderen op de eilanden „heel zorgelijk”. Maar ze wil alleen meewerken aan opvang van vluchtelingen als alle EU-lidstaten meedoen en er een structurele oplossing wordt gevonden. Nederland heeft volgens de staatssecretaris al veel vluchtelingen opgenomen. Ze blijft bereid hulp te geven om de opvang van de kinderen in Griekenland te verbeteren.