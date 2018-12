Staat wint zaak over te laat ingediend verzoek om gezinshereniging

Staatssecretaris Harbers (Asiel) heeft een aanvraag van twee vreemdelingen uit Eritrea om naar Nederland te mogen reizen, terecht afgewezen.

Dat heeft de Raad van State donderdag bepaald.

De twee wilden gebruik maken van de zogenaamde nareisregeling, de ruimere variant van de regels voor gezinshereniging die gelden voor vluchtelingen met een asielstatus. De vluchteling hoeft daarbij niet te voldoen aan de inkomenseis. De aanvragers hoeven bovendien in het land van herkomst geen inburgeringsexamen af te leggen.

De Eritrese vrouw en haar dochter dienden hun aanvraag pas vier maanden nadat hun echtgenoot en vader een verblijfsvergunning had gekregen in. Harbers wees het verzoek af omdat een verzoek voor een nareis uiterlijk binnen drie maanden na het afgeven van deze vergunning moet zijn gedaan. Volgens de bewindsman berust de verantwoordelijkheid voor het in acht nemen van die termijn te allen tijde bij de aanvrager. Donderdag stelde de Raad van State hem daaromtrent in het gelijk.

De raad tekende wel aan dat de staat de aanvragers moet attenderen op de mogelijkheid om via de reguliere weg alsnog gezinshereniging aan te vragen.