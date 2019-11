Staat verlost van ‘bijvangst’ ABN AMRO

De overheid heeft ruim een half miljard euro geïncasseerd met de verkoop van haar aandelenbelang in de Saudische Bank SABB. Daarmee is NLFI, de stichting die de deelnemingen van de Staat in financiële instellingen beheert, ook gelijk af van de laatste ‘bijvangst’ van de nationalisatie van de Nederlandse delen van Fortis en ABN AMRO in 2008.

Dat meldt minister Wopke Hoekstra (Financiën) aan de Tweede Kamer. Na aftrek van alle gemaakte kosten, waaronder ook een schikking met de Saudische belastingdienst, resteert een opbrengst voor de staatskas van 411 miljoen euro. Hoewel dat lang niet voldoende is om de oorspronkelijke kapitaaluitgaven van ruim 2,6 miljard euro terug te verdienen, spreekt Hoekstra van „een positieve ontwikkeling.”

De overheid greep in het najaar van 2008 in bij Fortis, dat een jaar eerder ABN AMRO had overgenomen samen met Royal Bank of Scotland en Banco Santander. Onzekerheid over de financiële gevolgen van die miljardendeal en een plotselinge verdieping van de mondiale kredietcrisis dreigden het Nederlands-Belgische concern kopje onder te duwen.