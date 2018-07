Staat verliest rechtszaak tegen Deutsche Bank

Deutsche Bank hoeft de Nederlandse staat geen rente te betalen over geld dat die bank bij de overheid in bewaring heeft gegeven. Dat heeft de handelsrechtbank in Londen bepaald, zo laat minister Wopke Hoekstra (Financiën) woensdag weten.

Banken die geld parkeren bij de Nederlandse staat, krijgen daar onder normale omstandigheden een rentevergoeding voor. Maar door de extreem lage rentestand moeten zij momenteel juist geld toeleggen op dergelijke tegoeden.

In het geval van Deutsche Bank gaat het om een bedrag van inmiddels zo’n 18 miljoen euro, dat de financiële instelling evenwel weigert te betalen. De rechter in Londen, die eraan te pas kwam omdat het contract naar Brits recht is opgesteld, gaf de bank gelijk. Hoekstra heeft besloten in hoger beroep te gaan.