Staat verliest beroepszaak tegen Deutsche Bank

Deutsche Bank hoeft de Nederlandse staat definitief geen rente te betalen over geld dat die bank bij de overheid in bewaring heeft gegeven. Een Engels hof heeft de overheid opnieuw in het ongelijk gesteld. Minister Wopke Hoekstra (Financiën) meldt de Tweede Kamer dat hij er geen heil in ziet nog verder te procederen.

Banken die geld parkeren bij de Nederlandse staat, krijgen daar normaal gesproken een rentevergoeding voor. Maar door de extreem lage rente moeten zij momenteel juist geld toeleggen op dergelijke tegoeden. Deutsche Bank weigerde evenwel te betalen en omdat het betreffende contract naar Britse recht is opgesteld, kwam de zaak in Londen voor de rechter.

Vorig jaar verloor de Staat in eerste aanleg en nu dus ook in hoger beroep. Hoekstra constateert na overleg met juridisch adviseurs dat de slagingskansen voor verder beroep "beperkt" zijn en heeft besloten het er verder bij te laten zitten. Dat betekent een tegenvaller van zo’n 25 miljoen euro op de begroting van zijn departement.