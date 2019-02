Staat neemt belang in holding Air France-KLM

De Nederlandse Staat heeft een belang genomen in de holding Air France-KLM. Inmiddels heeft het kabinet al 12,68 procent van de aandelen in handen, maakte minister Wopke Hoekstra (Financiën) bekend.

Uiteindelijk wil het kabinet circa 14 procent van de aandelen in handen krijgen, net zoveel als de Franse Staat. De regering in Parijs is dinsdagavond op de hoogte gebracht van het voornemen. Premier Mark Rutte heeft de Franse president Emmanuel Macron gebeld.

Hoekstra zei dat aan de aandelenkoop 680 miljoen euro is uitgegeven. Dat komt ten laste van de staatsschuld. Het geeft geen gevolgen voor de begroting. Vorige week woensdag is begonnen met de aankoop.

Hiermee wil het kabinet het „publieke belang” veiligstellen, zei Hoekstra. „Dit laat onze commitment zien aan de KLM en de hele groep.” Er was „te weinig zekerheid voor de toekomst”.

„Hiermee krijgen we nadrukkelijk een stem aan de tafel en worden de Nederlandse belangen beter gewaarborgd”, aldus de minister.

Volgens Hoekstra was de positie van KLM „de afgelopen tijd geërodeerd”. De aandelenkoop heeft niets te maken met de spanningen rond de positie van KLM-topman Pieter Elbers. Die dreigde niet herbenoemd te worden. „Het was een illustratie van de verhoudingen.”

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) onderstreepte op de ingelaste persconferentie het belang van Schiphol als internationaal knooppunt. Hiermee krijgt Nederland „grotere invloed binnen het concern en kan ongewenste centralisatie worden voorkomen”, zei ze.

De 5,9 procent die de Nederlandse Staat al heeft in KLM zal worden behouden, zei Hoekstra.