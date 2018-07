Staat blij met duidelijkheid voor mariniers

De Nederlandse staat is blij dat de rechtbank tot het eindoordeel is gekomen dat hij niet aansprakelijk is voor de dood van twee treinkapers bij De Punt in 1977. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Defensie laten weten.

Nabestaanden van twee kapers die destijds werden gedood, hadden de Staat aansprakelijkheid gesteld omdat buitensporig en onnodig geweld zou zijn gebruikt. De rechter ging daar evenwel niet in mee. De Staat is met name blij dat er nu duidelijkheid is voor de mariniers die bij de actie betrokken waren.