Staalconflict EU-Indonesië naar WTO

Indonesië beperkt volgens de EU ten onrechte de toegang tot grondstoffen als nikkel, kolen, ijzererts en chroom voor Europese producenten van roestvrij staal. De EU legt dit al langer lopende conflict daarom voor aan de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Ook subsidies die Indonesische staalproducenten aanmoedigen lokale in plaats van geïmporteerde grondstoffen te gebruiken zijn volgens de EU in strijd met de WTO-regels.

„Staalproducenten in de EU staan onder grote druk en kampen met de gevolgen van mondiale overcapaciteit en eenzijdige handelsbeperkingen”, verklaart EU-handelscommissaris Cecilia Malmström de stap. De oneerlijke Indonesische exportrestricties kosten banen in Europa en moeten volgens haar zo snel mogelijk worden opgeheven. Jakarta weigert dit tot nu toe en heeft zelfs een nieuw uitvoerverbod aangekondigd voor januari, aldus Malmström.

In de WTO-procedure wordt eerst geprobeerd via gesprekken een oplossing te vinden. Als dat niet lukt, dan kan de EU de handelsarbiter in Genève vragen een panel op te zetten dat een uitspraak doet over de zaak.