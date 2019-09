Spoor spionagezaak België loopt dood

Het spoor in een grote spionagezaak die het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken in 2014 trof, is doodgelopen. Dat meldt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie aan de De Belgische zakenkrant De Tijd. Volgens de krant heeft het onderzoek van het OM niets opgeleverd en kunnen de spionageactiviteiten aan niemand, ook niet aan een buitenlandse mogendheid, worden toegeschreven.

In mei 2014 werd bekend dat het computernetwerk van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken was getroffen door een spionagevirus. De computers van meer dan 3100 diplomaten en medewerkers in Brussel en op de ambassades moesten daardoor in quarantaine worden geplaatst. Pas in augustus kon de federale overheidsdienst weer normaal werken.

„Onze eindevaluatie heeft ertoe geleid dat het dossier zonder verder gevolg werd geklasseerd”, zegt een woordvoerder van het OM tegen de krant. „Het onderzoek heeft onvoldoende bewijselementen aan het licht gebracht om hetzij een strafvervolging op te starten, hetzij een rapport over te maken aan de politieke autoriteiten.”