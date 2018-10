Anne-Marie Spierings is door de leden gekozen tot nieuwe voorzitter van D66. Zij volgt zaterdag op het partijcongres in Den Bosch Letty Demmers op die sinds september 2015 voorzitter is de partij. Dat maakte de partij donderdag bekend.

Spierings (1976) is Gedeputeerde Agrarische ontwikkeling, Energie en Bestuur in de provincie Noord-Brabant. Zij versloeg twee andere kandidaten, Henk Beerten en Wimar Jaeger. Spierings kreeg 62,9 procent van de stemmen in de tweede ronde.