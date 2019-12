Specialiseren wordt voor mbo’er makkelijker

Het wordt makkelijker voor mbo-studenten om zich goed voor te bereiden op een vervolgopleiding of baan. Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven schrapt een aantal regels voor de zogeheten keuzedelen, waarmee mbo’ers hun kennis kunnen verbreden en verdiepen.

Een verkoper in spe kan met een keuzedeel bijvoorbeeld een taal leren, een aankomend hulpverlener kan zich verdiepen in een bepaalde groep patiënten en een onderwijsassistent die door wil leren kan vast een voorschot nemen op de pabo. Maar het aanbod van deze keuzedelen houdt nog niet over, constateert Van Engelshoven.

Ze maakt het daarom eenvoudiger voor scholen en de bedrijven waarmee ze vaak samenwerken om een nieuw keuzedeel in te voeren. Ook kunnen studenten makkelijker ‘shoppen’ in de keuzedelen van een andere opleiding en zelfs van een hoger onderwijsniveau. Verder verdwijnt het contract tussen school en student dat steeds moet worden aangepast als die laatste aan een keuzedeel wil deelnemen.