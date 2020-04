Speciale gezant: Voldoende coronatesten voor leerkrachten

De GGD’en moeten vanaf medio mei naar schatting dagelijks zo’n 8000 mensen kunnen testen op mogelijke besmetting met het coronavirus. Met de huidige beschikbaarheid van testen moet dat haalbaar zijn.

Dat zei speciaal coronagezant en oud-DSM-topman Feike Sijbesma donderdag tijdens een expertmeeting voor Tweede Kamerleden.

Sijbesma noemde de datum van half mei omdat dan de basisscholen en de kinderdagverblijven weer open gaan. Het kabinet heeft toegezegd dat ook leerkrachten en pedagogisch medewerkers die klachten hebben zich dan moeten kunnen laten testen. Die doelstelling lijkt dus te worden gehaald.

Momenteel zijn de moleculaire testen alleen bestemd voor zorgwerkers binnen en buiten het ziekenhuis en daarnaast voor politiemedewerkers, boa’s en medewerkers bij de Dienst Justitiële Inrichtingen. Dat betekent in de praktijk dat er dagelijks zo’n 6000 testen worden afgenomen.

De inzet van het kabinet is om de tests in de loop van komende maand behalve voor leerkrachten ook toegankelijk te maken voor mantelzorgers die verzorgende taken uitvoeren waarbij ze in contact komen met patiënten.

Sijbesma waarschuwde wel dat het verder opschalen van de testcapaciteit een complexe aangelegenheid is. Zo kampt een deel van de ruim veertig testlaboratoria die gevalideerd zijn om coronatesten te mogen doen met schaarste aan testmaterialen. Opschalen naar een dagelijks aantal testen van 17.500 is daardoor nog niet haalbaar, hoewel Nederland daar dus wel de laboratoria voor heeft.

Ook adjunct-directeur publieke gezondheid Jan Woldman van de GGD Amsterdam-Amstelland zei dat de testcapaciteit in Nederland vooralsnog volstaat. Hij benadrukte wel dat het zaak is om pas te testen als mensen minimaal 24 uur symptomen van het Covid-19-virus vertonen. Anders kan de uitslag negatief zijn, terwijl de patiënt in kwestie twee dagen later alsnog geïnfecteerd kan blijken te zijn.