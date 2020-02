Speciale crisisorganisatie moet toeslagenaffaire afhandelen

Een speciale crisisorganisatie moet de kinderopvangtoeslagaffaire afhandelen. De organisatie moet ook de eerste opzet maken voor een nieuw toeslagstelsel. Dat schrijft staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën) aan de Tweede Kamer.

De crisisorganisatie gaat de compensatie regelen voor gedupeerden in de affaire. Er komt ook een loket waar ouders terechtkunnen met vragen. Een vertegenwoordiger van de betrokken ouders gaat de crisisorganisatie adviseren.

Gedupeerden in de toeslagenaffaire zijn ouders die kinderopvangtoeslag kregen of krijgen en enkele jaren geleden onterecht als fraudeurs zijn bestempeld. Veel ouders zijn daardoor in grote financiële problemen gekomen.

Op 12 maart komt een commissie onder leiding van oud-minister Piet Hein Donner met een tweede advies, waaruit moet blijken hoeveel mensen daadwerkelijk gedupeerd zijn door de fraudejacht van de Belastingdienst. De crisisorganisatie gaat aan de slag met de adviezen van Donner.