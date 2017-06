Sparen voor de oude dag met Europese regeling

De Europese Commissie wil een Europees pensioenproduct lanceren waarmee EU-burgers een extra potje voor de oude dag kunnen aanleggen, ongeacht waar ze wonen. Het zogenoemde PEPP (Pan-European Personal Pension Product) moet mensen over de streep trekken om zich vrijwillig, aanvullend te verzekeren.

Brussel maakt zich zorgen over de vergrijzing in de EU, waardoor de pensioenvoorzieningen de komende decennia onder druk staan. Hervormingen van de pensioensystemen in de lidstaten zijn noodzakelijk, aldus EU-commissaris Valdis Dombrovskis (Kapitaalmarktunie) donderdag in Brussel, maar vrijwillige regelingen kunnen een deel van de oplossing zijn. Nu heeft slechts 27 procent van de Europeanen tussen 25 en 59 jaar zo’n voorziening.

Dombrovskis ziet het PEPP als een kwaliteitslabel en denkt de concurrentie tussen aanbieders als verzekeringsmaatschappijen, banken en investeringsfondsen ermee aan te wakkeren.

„Het PEPP zal bestaande staats- en bedrijfspensioenen en individuele pensioenproducten niet vervangen”, benadrukte Dombrovskis bij de lancering van het voorstel, dat nu eerst eerst zal worden besproken met de lidstaten en het Europees parlement. Hij stelt voor dat de lidstaten PEPP-spaarders dezelfde belastingvoordelen bieden als voor nationale producten.

Volgens de EU-commissaris is de EU-markt voor persoonlijke pensioenverzekeringen nu te gefragmenteerd. In sommige lidstaten kan de consument niet of nauwelijks terecht. Het PEPP biedt daarnaast een aantal extra voordelen. Zo kan de regeling worden meegenomen als de verzekerde naar een andere lidstaat verhuist.