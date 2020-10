Supermarktketen SPAR neemt tosti-restaurant The Tosti Club over. Het bedrijf speelt hiermee in op op de trend dat consumenten steeds meer verschillende eetmomenten per dag hebben. Ook wil de super hiermee het aanbod voor de lunch en de avond in de winkels verbeteren.

SPAR neemt een meerderheidsbelang in de restaurantketen, maar vermeldt niet hoe groot het belang precies is. Met de overname wil de supermarktketen ook het marktaandeel in de dienstverlening in de voedingssector uitbreiden, aldus het bedrijf. SPAR-topman John van der Ent noemt de deal een „logische stap” om deze tak te versnellen en het gemak-concept in de supermarkten uit te breiden.

„De tosti’s van The Tosti Club zijn van hoogwaardige kwaliteit en zijn bovendien een typisch Nederlands product. Als het aan mij ligt, groeit de tosti uit tot een van onze ‘signature products’, net zoals de rookworst dat is voor de Hema”, aldus Van der Ent. In Arnhem en Zwolle is The Tosti Club al onderdeel van de plaatselijke SPAR-vestiging. Daar heeft de supermarkt de afgelopen jaren de formule al kunnen testen en dat is goed bevallen.

The Tosti Club bestaat sinds 2015. De eerste vestiging kwam in Breda. Inmiddels heeft het restaurant vestigingen in Arnhem, Breda, Den Bosch, Leeuwarden, Middelburg, Nijmegen, Nuland, Rotterdam en Zwolle. SPAR had vorig jaar een omzet van ruim 37 miljard euro wereldwijd. Het bedrijf telt in 48 landen ruim 13.000 winkels en werd in 1938 opgericht door Adriaan van Well.

De eigenaar van The Tosti Club, Jacco Heijkoop, is verheugd met de aandelenverkoop. „Deze overeenkomst geeft de mogelijkheid versneld in Nederland door te groeien en dat lukt alleen met een grote speler als SPAR”, aldus Heijkoop.