Spanning in coalitie om kinderpardon

In de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie liep maandag de spanning over verruiming van het kinderpardon flink op.

Het CDA kondigde zaterdag aan verruiming van de regels te willen. D66 en ChristenUnie sloten zich daarbij aan. Maandag liet VVD-fractievoorzitter Dijkhoff weten dat zijn partij geen versoepeling wil.

De liberaal wees de verzamelde pers op pagina 54 van het regeerakkoord waar staat dat de huidige regeling voor het kinderpardon gehandhaafd blijft. Volgens de VVD’er is nadenken niet verboden: „Dat doe ik ook”, maar zo voegde hij er in een adem aan toe: „Als je het met zijn vieren niet eens bent, blijft de afspraak uit het regeerakkoord staan.” Hij wees erop dat de VVD het liefst helemaal van het kinderpardon af wil.

Verruiming geeft volgens de liberaal weer nieuwe problemen: „Je brengt dan andere ouders in de verleiding om hun kinderen in de illegaliteit te laten opgroeien. Dat geeft weer nieuwe problemen.”

Overigens benadrukte CDA-voorman Buma maandag dat de ommezwaai van zijn partij geen wraakactie is richting de VVD omdat die een week eerder kritische kanttekeningen plaatste bij de klimaatakkoorden. Vanuit de CDA-achterban is er continu druk om tot aanpassing te komen. Overigens willen de christendemocraten pas verruiming als de commissie-Van Zwol hierover een advies uitbrengt. Dat zal tegen de zomer zijn.

De coalitiepartijen gaan deze week nader met elkaar overleggen over ontstane situatie. Premier Rutte, die nu in het buitenland is, sluit zich daar bij aan.

De verwachting is dat de oppositiepartijen PvdA en GroenLinks op korte termijn een debat over het kinderpardon willen houden in de Tweede Kamer.