Spanje eist schriftelijke garantie Gibraltar

Spanje stemt alleen in met het akkoord over de brexit als schriftelijk is vastgelegd dat het wordt betrokken bij besluiten die van invloed zijn op Gibraltar. De Spaanse staatssecretaris voor Europese Zaken Luis Marco Aguiriano heeft dat duidelijk gemaakt in Brussel.

Madrid eist dat het vetorecht krijgt bij besluiten over het Britse Gibraltar, het schiereiland dat Spanje in 1704 moest afstaan. Door het Britse vertrek uit de EU verandert er veel. Madrid wil niet voor voldongen feiten komen te staan en direct met Londen kunnen onderhandelen.

De EU-regeringsleiders willen zondag op een speciale brexit-top in Brussel groen licht geven voor het brexitakkoord, maar de kwestie-Gibraltar dreigt roet in het eten te gooien.

De Spaanse premier Pedro Sánchez had tegen Europees Commissievoorzitter Juncker al gedreigd het akkoord niet te zullen steunen. Juncker staat volgens zijn woordvoerder „continu” in contact met hem en andere betrokkenen. Hoe de kwestie wordt opgelost is nog niet duidelijk.