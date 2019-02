Spaanse topclubs winnen zaak over staatssteun

De Spaanse belastingdienst hoeft geen extra belasting te innen bij Real Madrid, FC Barcelona, Athletic Bilbao en Atletico Osasuna. De Europese Commissie had de fiscus hiertoe in 2016 opdracht gegeven omdat de clubs als non-profitorganisaties werden behandeld, maar het Gerecht van de Europese Unie heeft dat besluit vernietigd.

Volgens de commissie kwamen de belastingvoordelen neer op illegale staatssteun, omdat de clubs tussen 1990 en 2016 maar 25 procent in plaats van 30 procent winstbelasting hoefden te betalen. De voordelen waren volgens Brussel lager dan 5 miljoen euro.

De rechters in Luxemburg wijzen op een uitzondering in de regels voor bepaalde sportclubs. Daarnaast had de behandeling als non-profitorganisatie ook negatieve fiscale kanten voor de vier clubs. Bovendien had de Europese Commissie maar naar vier jaar gekeken in plaats van de hele periode. Het gerecht oordeelt daarom dat de feiten en veronderstelde voordelen daardoor niet goed zijn vastgesteld. De Europese Commissie kan nog in beroep gaan.