SP wil winstuitkering voor werknemers

Als het aan de SP ligt krijgen werknemers net als aandeelhouders recht op een deel van de winst en meer invloed bij belangrijke beslissingen zoals investeringen. Dat is een van de tien speerpunten in het concept-verkiezingsprogramma van de socialisten.

De partij komt naar eigen zeggen met „vertrouwde voorstellen” zoals het afschaffen van het eigen risico, een nationaal zorgfonds, het verhogen van het minimumloon naar 14 euro, het verlagen van de huren en de AOW op 65.

Ze komt ook met een aantal nieuwe plannen. De SP zet onder meer in op kleinschalige zorgbuurthuizen. Daarmee moet het voor iedereen mogelijk worden oud te worden in de eigen buurt. Ook moet het openbaar vervoer gratis worden voor kinderen en ouderen.

Eerder koos de partij Lilian Marijnissen al tot lijsttrekker. Op nummer twee staat Renske Leijten en op drie Mahir Alkaya. De eerste negen plaatsen worden bezet door zittende Tweede Kamerleden. De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn in maart.

„De coronacrisis heeft opnieuw laten zien dat een samenleving niet draait om concurrentie maar om samenwerking. Dit is het moment om te investeren”, aldus Marijnissen. Ze wil haar plannen betalen door grote bedrijven en mensen met een veel vermogen meer te laten betalen.

De partij zit met veertien zetels in de Tweede Kamer. In de peilingen staat ze al langere tijd op verlies en schommelt ze rond de 10 zetels. Sinds het aantreden van Marijnissen in 2017 verloor de SP drie verkiezingen.