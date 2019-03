SP wil mini-enquête naar afpakken misdaadgeld

De Tweede Kamer moet zelf gaan onderzoeken hoe criminelen beter in hun portemonnee kunnen worden geraakt, vindt de SP. De politie en andere overheidsdiensten slagen daar volgens Kamerlid Michiel van Nispen maar niet in.

Van Nispen wil een korte parlementaire enquête naar het afpakken van misdaadgeld. Zo’n mini-enquête moet aan het licht brengen waarom de opsporingsdiensten nog te weinig criminele geldstromen volgen om te zien wie er in de onderwereld aan de touwtjes trekt.

De Kamer moet, als het aan Van Nispen ligt, bijvoorbeeld onderzoeken of de diensten genoeg menskracht en kennis hebben en of hun werkwijze en samenwerking met andere instanties niet beter kunnen. Ook de rol van banken als ING, vorig jaar nog beboet omdat de bank verzuimde witwassers een strobreed in de weg te leggen, moet onder de loep.

Van Nispen hoopt dat het onderzoek niet alleen nieuwe ideeën oplevert, maar meteen ook brede steun voor die oplossingen in de Kamer.