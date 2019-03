SP wil boetes voor discriminerende werkgevers

De SP wil dat bedrijven die zich schuldig maken aan discriminatie bij het werven van personeel, veel harder worden aangepakt. Zij moeten altijd een boete krijgen en bovendien met naam en toenaam op een zwarte lijst worden gezet, vindt de linkse oppositiepartij.

De SP pleit er verder voor dat de Inspectie SZW, die misstanden op de arbeidsmarkt moet opsporen en aanpakken, er vijfhonderd inspecteurs bij krijgt. Daarvoor wil de partij 50 miljoen euro uittrekken. De toezichthouder kampt volgens de SP al jaren met een „chronisch capaciteitstekort”.

De Inspectie SZW krijgt als het aan de SP ligt een speciaal team dat zich bezighoudt met discriminatie bij het toekennen van banen en ook stageplekken. De toezichthouder moet daarnaast structureel de mogelijkheid krijgen om mystery guests in te zetten om discriminatie op te sporen.

SP-parlementariër Jasper van Dijk wil de voorstellen binnenkort in de Tweede Kamer bespreken. „Discriminatie moeten we met wortel en tak uitroeien”, vindt hij. „Het is ongelooflijk frustrerend voor gemotiveerde mensen als zij op basis van hun afkomst worden afgewezen. Bedrijven die discrimineren moeten dat gaan voelen.”

De aanpak van staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) vindt Van Dijk „te vrijblijvend”. Bedrijven komen volgens hem nog veel te makkelijk onder een boete uit, omdat individuele gevallen van discriminatie tijdens de sollicitatieprocedure niet kunnen worden bestraft.