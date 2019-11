SP vindt voorstel vrouwenquotum ‘interessant’

De SP wijst het nieuwe voorstel voor een vrouwenquotum in het bedrijfsleven niet direct af. „We vinden het een interessant voorstel”, zegt SP-Kamerlid Jasper van Dijk. De kans dat zijn fractie de motie volgende week gaat steunen is „fiftyfifty”.

De partij zit op een sleutelpositie. Als de SP de motie steunt, is er een meerderheid en kan minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) aan de slag met het quotum.

De kwestie is actueel geworden omdat regeringspartij CDA van standpunt is gewijzigd. Die partij dient samen met coalitiepartner D66 een voorstel in voor een verplicht vrouwenquotum bij beursgenoteerde bedrijven. GroenLinks, PvdA en DENK steunen de motie ook.

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseerde eerder een verplicht quotum van 30 procent vrouwen in raden van commissarissen. Sinds 2013 is er een wettelijk ‘streefcijfer’ van 30 procent, maar dat leverde nog onvoldoende op. Werkgevers zijn ook voor het quotum.

Van Engelshoven is „blij” met de steun van de christendemocraten. Ze zocht de afgelopen maanden naar politiek draagvlak voor een minimumaantal vrouwen in raden van commissarissen. Omdat coalitiepartners VVD en ChristenUnie daartegen zijn, is de D66-minister aangewezen op steun van het CDA en de linkse oppositiepartijen.

Zodra het zover is, gaat Van Engelshoven „vol enthousiasme” aan het werk met het tijdelijke quotum dat de SER heeft voorgesteld. Met de steun van de daarin verenigde werknemers en werkgevers is ze van maatschappelijk draagvlak al verzekerd, stelt ze.

De Kamer stemt dinsdag over het vrouwenquotum.