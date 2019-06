SP vindt beter pensioenakkoord nodig

De SP toont zich teleurgesteld in de uitkomst van het FNV-referendum over het pensioenakkoord. Volgens de partij is een beter akkoord nodig. "Met dit akkoord blijft de AOW-leeftijd verder doorstijgen terwijl er onvoldoende garanties zijn dat mensen met een zwaar beroep op tijd kunnen stoppen met werken. Ook is het niet duidelijk wie de rekening van 60 miljard euro voor het nieuwe pensioenstelsel zal gaan betalen. Verder zijn er onvoldoende garanties dat de pensioenen mee gaan stijgen met de prijzen", laat fractieleider Lilian Marijnissen weten. De strijd voor een rechtvaardiger pensioen gaat volgens haar door.