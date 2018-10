SP verrast door vertrek prominent partijlid

De SP zegt verrast te zijn door de overstap van prominent partijlid Sharon Gesthuizen naar concurrent GroenLinks (GL). „Ik was er door verrast vanochtend. Ik heb het in de krant moeten lezen”, reageert politiek leider Lilian Marijnissen op het vertrek van het voormalig SP-Tweede Kamerlid.

Marijnissen constateert dat de ex-SP’er al begin dit jaar lid is geworden van GL. „Ik wens haar daar veel succes bij.” Ze heeft tot een paar maanden geleden een paar keer contact gezocht met Gesthuizen, „maar daar was geen behoefte aan.”

Gesthuizen zelf zegt dat ze na lang aarzelen is overgestapt uit onvrede over de koerswijziging bij de SP over de vluchtelingenproblematiek. Ze zat meer dan tien jaar voor de SP in de Kamer. Ze vertrok nadat ze de strijd om het partijvoorzitterschap had verloren van Ron Meyer.

De SP is niet bij voorbaat tegen het aanvragen van asiel buiten de Europese Unie, Gesthuizen ziet dat niet zitten, vertelde ze in het radioprogramma De Nieuws BV. Ze wil graag actief worden binnen GroenLinks, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen in Den Haag of door „gewoon de straat op te gaan”.

GroenLinks-voorman Jesse Klaver wilde desgevraagd niet ingaan op een mogelijk politieke rol voor Gesthuizen bij haar nieuwe partij. „Ik heb alle leden van GroenLinks even lief”, zei hij.

In haar boek dat vorig jaar uitkwam had Gesthuizen vernietigende kritiek op de SP. Ze hekelde het „schrikbewind” dat Jan Marijnissen als partijvoorzitter zou hebben gevoerd, en de kadaverdiscipline binnen de Tweede Kamerfractie.