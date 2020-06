SP-senator Kox: regering moet doen wat parlement wil

SP-Eerste Kamerlid Tiny Kox gaat ervan uit dat de regering doet wat de senaat wil nu die een motie van afkeuring onder zijn aanvoering aannam tegen minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken). Uiterlijk maandag wil de senaat een reactie van het kabinet. De senaat dringt erop aan dat de jaarlijkse huurverhoging - per 1 juli - tijdelijk wordt stopgezet in verband met de coronacrisis, maar Ollongren blijft dat weigeren.

Dat de Tweede Kamer het beleid van Ollongren wel steunt, doet volgens Kox niets af aan wat de Eerste Kamer wil. „Volgens de Grondwet vertegenwoordigen twee Kamers het volk en ze hebben beide bevoegdheden. De hoofdregel is dat als het erop aankomt, de regering doet wat het parlement wil. Dat hanteren we sinds 1866. Die hoofdregel moet gerespecteerd worden”, aldus de SP’er.

Hij gaat niet in op verwijten van de coalitie dat de senaat nu te veel op de stoel van de wetgever zou gaan zitten, terwijl het de taak van de senaat is om voorstellen te controleren. Hij wees erop „dat de regering niet kan opereren zonder een goede werkrelatie met het parlement, of dat nu de Eerste of de Tweede Kamer is.” Volgens hem zit niet de senaat op een verkeerd spoor, maar de minister.

Over een eventuele motie van wantrouwen tegen Ollongren, wilde hij niets zeggen.

De coalitie heeft een nipte meerderheid in de Tweede Kamer maar is in de minderheid in de Eerste Kamer.