SP-raadslid woensdag terug in Eindhoven

SP-raadslid Murat Memis keert woensdagavond terug in zijn woonplaats Eindhoven, meldt de SP. Hij mocht de afgelopen maanden Turkije niet verlaten. Hij werd dinsdag door een rechter vrijgesproken van het maken van propaganda voor een terroristische organisatie.

De 31-jarige Memis werd eerder ook verdacht van lidmaatschap van een Koerdische terroristische organisatie, maar die beschuldiging heeft de aanklager laten vallen. Memis is geboren in het oosten van Turkije. Hij werd op 30 april opgepakt toen hij met zijn familie op vakantie was in Turkije.

Memis komt samen met partijleider Lilian Marijnissen om 20.30 uur aan in Eindhoven. Marijnissen was in Antalya om bij de rechtszaak aanwezig te zijn.