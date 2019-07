Het Eindhovense SP-raadslid Murat Memis is dinsdag in Turkije vrijgesproken. Dat heeft SP-leider Lilian Marijnissen gemeld. Ze was bij de rechtszaak in Antalya aanwezig.

„Yes!! Goed nieuws uit Turkije: Murat Memis is vrijgesproken!”, twitterde ze met een foto van haar en Memis.